WADDINXVEEN - Op de zolder van een huis aan de Heemraadstraat in Waddinxveen woedde zaterdagavond een uitslaande brand. De vlammen sloegen uit het dak van de woning.

De brandweer laat weten dat de bewoner van de woning veilig buiten is. Het vuur is inmiddels onder controle.Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.