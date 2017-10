Grote zoekactie naar mogelijke drenkeling bij hefbrug Alphen aan den Rijn

Foto: AS Media

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn is in de nacht van zaterdag op zondag massaal gezocht naar een drenkeling in de Gouwe. De hulpdiensten kregen een melding dat een man mogelijk in het water was geraakt.

De hulpdiensten rukten met groot materieel uit. De duikers van de brandweer speurden het water af naar de mogelijke drenkeling. Ook een politiehelikopter werd ingezet om te helpen bij de zoektocht.



De hulpdiensten hebben uiteindelijk niemand in het water aangetroffen. Daarom werd de zoektocht na een uur gestaakt.