DI-RECT en Folk Road Show winnen Haagse Popprijzen

Foto: Maarten Ederveen

DEN HAAG - DI-RECT heeft zaterdagavond in het Paard de Haagse Popprijs 2017 binnengesleept. Het was de vijftiende keer dat de prijzen werden uitgereikt. Het Haagse Folk Road Show mocht de HPC Music Support Award voor opkomend talent in ontvangst nemen.





De Folk Road Show gaat naar huis met 1000 euro. Folk Road Show laat zich inspireren door beruchte road shows van vroeger. Deze band heeft zichzelf zowel in Den Haag als internationaal op de kaart gezet de afgelopen jaren. Sinds 2014 toert de band door Europa en ze hebben er net een tour van twee maanden door Canada op zitten.



De genomineerden werden aangedragen door een groep onafhankelijke lokale programmeurs en de winnaar werd door het publiek bepaald. De hele week kon gestemd worden op DI-RECT, Playground Zer0, Rat n Frikk, Sven Hammond of Deniro. En uiteindelijk wist DI-RECT met 33 procent van de stemmen te winnen.