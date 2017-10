Kijk live naar de start van de Volvo Ocean Race

Foto: Thierry Martinez/Team AkzoNobel

DEN HAAG - De start van de Volvo Ocean Race is zondag live te volgen bij Omroep West. Het zeilevenement, dat volgend jaar juni finisht in de haven van Scheveningen, begint om 14.00 uur in de Spaanse stad Alicante.



Rond 13.30 uur kun je hier naar een officiële livestream van de eerste etappe kijken. Zodra de Volvo Ocean Race van start is, zenden we ook live uit op onze





Hieronder kun je TV West Sport van vrijdag terugkijken. In die uitzending staat de start van de Volvo Ocean Race centraal.



TERUGKIJKEN: TV West Sport in teken van Volvo Ocean Race

Rond 13.30 uur kun je hier naar een officiële livestream van de eerste etappe kijken. Zodra de Volvo Ocean Race van start is, zenden we ook live uit op onze Facebook-pagina Hieronder kun je TV West Sport van vrijdag terugkijken. In die uitzending staat de start van de Volvo Ocean Race centraal.