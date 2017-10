Baanwielrennen: Laurine van Riessen klaar op EK

Laurine van Riessen op het WK in Hongkong. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - Laurine van Riessen is bij de EK baanwielrennen in Berlijn vroegtijdig gestrand op het onderdeel sprint. Voor de 30-jarige Leidse sprintster, die vorig jaar definitief stopte met schaatsen, was het Europese toernooi na de achtste finales al klaar.





Olena Starikova uit Oekraïne was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Van Riessen. Ook voor Hetty van de Wouw zitten de EK er al op. Zij werd in Duitsland geëlimineerd door de Litouwse Simona Krupeckaite.