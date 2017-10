Opvallende ontknoping: Simeon Tienpont terug als schipper Team AkzoNobel

DEN HAAG - Schipper Simeon Tienpont heeft zich zondag gewoon in de haven van Alicante gemeld om als schipper van team AkzoNobel te beginnen aan de Volvo Ocean Race. Dat is de verrassende ontknoping van een conflict tussen Tienpont en AkzoNobel, dat er vorige week toe leidde dat de 35-jarige zeiler werd gepasseerd voor de wedstrijd.

Tienpont spande een arbitragezaak aan , over de uitslag deden beide partijen zaterdag geen mededelingen. 'Ik ben blij dat ik terug ben, er waren wat problemen afgelopen week, maar nu kan ik gelukkig weer het water op', zei Tienpont op het Twitter-account van de organisatie. De eerste etappe gaat om 14.00 uur van start en voert van Alicante naar Lissabon.Onduidelijk is nog wat de samenstelling van de bemanning van de boot is. Een aantal leden van het team zou op het laatste moment zijn opgestapt. Mogelijk geldt dat ook voor Brad Jackson, de Nieuw-Zeelander die Tienpont als schipper zou vervangen.Het conflict openbaarde zich vorige week vrijdag toen het bedrijf van Tienpont, Steam, door hoofdsponsor AkzoNobel aan de kant werd gezet wegens contractbreuk. Tienpont stapte naar het Nederlands Arbitrage Instituut. Over het resultaat hielden beide partijen zaterdag de lippen stijf op elkaar, maar de komst van Tienpont zondag in Alicante duidt erop dat hij de zaak heeft gewonnen.