Slagbomen Alphense brug in storing

ALPHEN AAN DEN RIJN - Alphenaren kunnen zondagmiddag geen gebruik maken van de Alphensebrug. De slagbomen van de brug staan in storing.

De politie heeft de brug met linten afgezet. Totdat de storing is opgelost, moeten Alphenaren omfietsen of omrijden via de Swaenswijkbrug of de Koningin Julianabrug. Volgens de politie leidt de afsluiting tot veel onbegrip.Zaterdagmiddag stonden de slagbomen van de brug ook al enige tijd in storing.