Derde divisie: Quick en Westlandia in evenwicht, HBS opnieuw onderuit

Westlandia-trainer Edwin Grünholz en speler Jeroen Spruijt. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De Haags-Westlandse derby tussen Quick en Westlandia is zondag uitgedraaid op een gelijkspel. Op sportpark Nieuw Hanenburg werd het 2-2. Met een treffer in blessuretijd voorkwam Westlandia-speler Jeroen Spruijt het achtste opeenvolgende verlies voor de Naaldwijkers, die op doelsaldo nog altijd laatste staan in de derde divisie.





Quick liet vervolgens kans op kans liggen, waardoor de beslissing uitbleef. Zo werd in één aanval twee keer de paal getroffen. Daarvan profiteerde Westlandia in de persoon van Spruijt, die zijn ploeg toch nog een punt bezorgde.





HBS ging voor de vierde keer achter elkaar onderuit. Op bezoek bij Jong De Graafschap werd met 2-1 verloren. Door doelpunten van Tim Keurntjes (strafschop, eerste helft) en Marlon Versteeg (tweede helft) kwam de Haagse formatie van trainer Marcel Koning op een 2-0 achterstand.



Het werd nog wel spannend in de slotfase, nadat Gino Mulder met nog tien minuten te spelen de aansluitingstreffer had gemaakt. De 2-2 hing nog enkele keren in de lucht, maar bleef uiteindelijk uit. Door de nederlaag heeft HBS nog maar één punt meer dan Westlandia en Quick '20.



Scoreverloop Quick - Westlandia 2-2 (1-0): 1-0 De Gelder (penalty), 1-1 El Baouchi, 2-1 De Kruijf, 2-2 Spruijt



Scoreverloop Jong De Graafschap - HBS 2-0 (1-0): 1-0 Keurntjes (penalty), 2-0 Versteeg, 2-1 Mulder

