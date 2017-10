Michael van der Mark mag alsnog debuteren in MotoGP

GOUDA - Motorcoureur Michael van der Mark kan alsnog zijn debuut maken in de MotoGP. De 24-jarige Gouwenaar mag bij Yamaha tijdens de Grand Prix van Maleisië komende zondag op het circuit van Sepang de plaats innemen van de Duitser Jonas Folger, die door een virusinfectie sinds twee weken aan de kant staat en voorlopig nog niet is hersteld.

Van der Mark komt dit seizoen namens Yamaha uit in het WK Superbike. Hij was ruim een maand geleden door de teamleiding van Yamaha al aangewezen als vervanger van de Italiaan Valentino Rossi, die een dubbele beenbreuk had opgelopen. De veelvoudige wereldkampioen kon echter bij de Grand Prix van Aragón toch in actie komen. Vanuit de pitstraat zag Van der Mark dat Rossi in Spanje toen toch nog als vijfde wist te eindigen in de MotoGP.Van der Mark reageerde verheugd op zijn nieuwe kans in de koningsklasse van de motorsport. 'Natuurlijk ben ik blij en opgewonden. Vorige maand was ik er dichtbij, maar toen ging het nog niet door. Ik heb een druk schema, maar tegen deze kans kon ik geen nee zeggen. Ik kijk enorm uit naar dit avontuur. Gelukkig ken ik het circuit van Sepang goed. Ik ga genieten van het komende weekeinde. Voor mij is dit het perfecte moment om mijn debuut te maken in de MotoGP.'Na Maleisië is op 12 november de laatste Grand Prix van het seizoen in Valencia.