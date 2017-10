Hockey: Pien van Nes weer goud waard voor HDM, afstraffing voor HGC

DEN HAAG - Met dank aan Pien van Nes hebben de Haagse hockeysters van HDM een uitzege geboekt op Laren. De topschutter tekende uit een strafcorner, de specialiteit van het huis, voor haar negende treffer: 0-1. HDM (zevende) moet alleen op doelsaldo Laren (zesde) nog voor zich dulden in de hoofdklasse.

De hockeyers van HGC uit Wassenaar werden in en tegen Rotterdam keihard afgestraft. Ze kregen mede door vier doelpunten van Jeroen Hertzberger een 8-3 nederlaag voor hun kiezen. Daardoor heeft HGC nu de meeste gepasseerde defensie. Tristan Algera (5-1, strafcorner) en Rik van Kan (7-2, strafcorner, en 8-3) verzorgden de Wassenaarse productie.Voor de mannen van HDM viel er niets te halen op bezoek bij Amsterdam. In de hoofdstad verloren ze met 4-1. HDM blijft met één punt drager van de rode lantaarn, waarbij moet worden aangemerkt dat Almere ook pas één punt pakte. HGC zag Rotterdam over zich heen klimmen en zakte zelf naar de zesde plek.