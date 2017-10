120 gloednieuwe trouwjurken voor een prikkie in Zoetermeer

ZOETERMEER - Een trouwjurk van duizenden euro's, dat zit er voor veel echtparen met een kleine beurs niet in. Maar in Zoetermeer zijn dit weekeinde 120 gloednieuwe bruidsjurken verkocht voor een spotprijsje: 100 euro per stuk.

De partij kwam voor een prikkie beschikbaar nadat een bruidswinkel in Rijswijk failliet ging. De eigenaresse besloot de bruidsmode alsnog aan de vrouw te brengen via de Zoetermeerse Kledingbank, een vrijwilligersorganisatie die vaak gebruikte - kleding inzamelt voor mensen met een laag inkomen.'Van een heel lieve vrouw hebben we 120 trouwjurken gedoneerd gekregen', zegt Raimond Pouw van de Kledingbank. 'Het zijn nieuwe jurken, de waarde ligt rond de 1000 euro. Die zijn nu bedoeld voor de minima, mensen met een kleine beurs, die toch de droom hebben om te trouwen in een prachtige jurk.'Vrouwen konden zaterdagmiddag hun hart ophalen in winkelcentrum Meerzicht. Daar werden de bruidsjurken, in de maten van maat 36 tot 48, getoond en verkocht. Om iedereen een kans te geven zo'n goedkope bruidsjurk te bemachtigen, werd er een bruidsshow gehouden in het winkelcentrum.Een goede dag voor de Kledingbank. 'Van de opbrengst kan ik zo drie maanden winkelhuur betalen', zegt Pouw. 'En wat de mensen met de jurken gaan doen? Hopelijk gaan ze er ook echt in trouwen. Ik kan het echter ook begrijpen als ze op Marktplaats worden aangeboden. Deze mensen hebben de centjes hard nodig.'