Bordesfoto nieuwe kabinet niet op Huis ten Bosch, maar Paleis Noordeinde

DEN HAAG - Dit jaar zal de bordesfoto van het nieuwe kabinet niet op Huis ten Bosch worden gemaakt, maar bij Paleis Noordeinde, het werkpaleis van de vorst. Donderdag wordt de traditionele bordesfoto geschoten van het staatshoofd en het nieuwe kabinet.

De verhuizing is noodzakelijk omdat Huis ten Bosch tot 2018 in de steigers staat. Voor een bedrag van 59 miljoen euro wordt het paleis grondig gerenoveerd.De traditie van 'de bordesfoto' is ontstaan in 1971 ten tijde van Kabinet-Biesheuvel I. Op het paleis van koningin Juliana werd de foto voor de eerste keer genomen. Later gebeurde dat ook op het bordes van haar woonpaleis Soestdijk en ook wel in Den Haag. Tijdens de regering van Beatrix vond de scène plaats op het bordes van Paleis Huis ten Bosch, met uitzondering van het kabinet-Van Agt II. Omdat het zo slecht weer was, presenteerde dat kabinet zich in de hal van Huis ten Bosch.Voor koning Willem-Alexander is wordt het de eerste keer dat hij op het bordes vastgelegd wordt met een nieuw kabinet. Voor premier Mark Rutte wordt het alweer de derde bordesfoto. Naast de premier komen er vijftien ministers en acht staatssecretarissen in het kabinet. Drie ministers waren voorheen wethouder in Den Haag : Ingrid van Engelshoven, Sander Dekker en Bruno Bruins.