Totaalvoetbaldag in Noordwijk: 'Voetbal is ook voor mensen met een beperking'

NOORDWIJK - Voetbal is ook een sport voor mensen met een beperking. Om die boodschap aan zoveel mogelijk mensen door te geven is zondag de eerste Totaalvoetbaldag georganiseerd op het terrein van VV Noordwijk. Zo moet er meer bekendheid komen voor zogeheten 'aangepaste voetbalvormen'.

Het gaat er fanatiek aan toe op de velden van VV Noordwijk aan de Duinwetering. Op het eerste gezicht zie je niets merkwaardigs aan de voetbalspelers op het veld, toch hebben ze allemaal een beperking.'Al deze spelers hebben met een handicap te maken', legt Jozef van Vooren van de KNVB uit. 'Hun beperkingen zijn heel erg divers: denk aan mensen met een hersenbeschadiging, een autistische stoornis, blinden, mensen met een amputatie. Wij willen laten zien dat voetbal meer is dan alleen maar voor valide mensen.'Een van de spelers die meedoen in een voetbalteam met autisten is Noah. Hij zat vroeger in een regulier voetbalteam maar dat beviel hem niet zo. 'Autistische kinderen kunnen tijdens het voetbal heel snel boos of hysterisch worden en dan weglopen. En dan is het wel fijn om in een team te zitten met andere autisten, want die begrijpen dan beter wat er aan de hand is. We spelen al een paar jaar competitie en we trainen elke donderdag. Dat gaat wel goed.'Op een ander veld zijn mensen voetballen met een visuele beperking. Omdat het gezichtsvermogen van de spelers verschilt, heeft iedereen een afgeplakte skibril op om het zo eerlijk mogelijk te houden.Ook zijn er verschillende zogeheten CP-teams aan het voetballen. CP-voetbal wordt gespeeld door voetballers die als gevolg van een hersenbeschadiging een motorisch probleem hebben.Ook Job speelt CP-voetbal. Aan sommige spelers zie je nauwelijks dat ze een beperking hebben door hersenbeschadiging, maar Job weet precies waarop hij moet letten tijdens een wedstrijd: 'Van sommige spelers weet je dat ze door hun beperking bijvoorbeeld niet moet aanspelen op hun linker- of rechterbeen. Andere teamgenoten rennen wat moeilijker door hun beperking, daar moet je als speler allemaal rekening mee houden.'