Memphis Depay imiteert Kees Kist met Franse hattrick

Memphis Depay. (Foto: Orange Pictures)

MOORDRECHT - Memphis Depay heeft voor het eerst echt uitgehaald voor zijn ploeg Olympique Lyon. De aanvaller uit Moordrecht nam drie goals voor zijn rekening in de uitwedstrijd tegen Troyes, die Lyon met 5-0 won. Depay maakte de eerste hattrick in zijn carrière en evenaarde Kees Kist, in 1982 de vorige Nederlandse speler die drie keer scoorde in de Franse eredivisie (Ligue 1). Kist voetbalde destijds voor Mulhouse.





Bertrand Traoré, vorig jaar nog spelend bij Ajax, opende na twintig minuten de score voor Lyon. Depay was uitblinker in de tweede helft. Hij scoorde drie keer achter elkaar, waarvan de laatste via een strafschop. Depay wipte de bal met een 'Panenka' over doelman Mamadou Samassa van Troyes. Mariano maakte in de slotminuut nog de vijfde voor Lyon, dat door de vijfde zege van dit seizoen naar de vierde plek klom.