'Fans van ADO Den Haag betrokken bij voetbalrellen in Brugge'

DEN HAAG - Na de voetbalwedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp (1-0) zijn ADO Den Haag-supporters zondag betrokken geraakt bij supportersrellen in de Belgische stad Brugge. Volgens meerdere Belgische media zouden bij de gevechten tussen voetbalfans ook huizen en auto's zijn vernield.

Volgens de burgemeester van Brugge waren het provocaties van Nederlandse voetbalfans die de aanleiding waren voor de ongeregeldheden, dat schrijft de Gazet van Antwerpen . Supporters van ADO Den Haag, die bevriend zijn met de harde kern van Club Brugge, zouden met valse tickets hebben geprobeerd om in het supportersvak van Antwerp te komen. Ze zouden met gebaren en gejoel de tegenstanders hebben geprovoceerd, meldt HLN Bij de confrontatie zouden ook Willem II-fans betrokken zijn, die banden hebben met Antwerp. Tot een veldslag tussen de twee groepen voetbalfans is het uiteindelijk niet gekomen.Club Brugge-Antwerp staat in België bekend als een zogeheten 'risicowedstrijd'. Daarom waren er honderden agenten ingezet om rondom de wedstrijd de orde te bewaken. Bij de schermutselingen tussen de supporters zijn ruim 120 mensen opgepakt. Ook zouden er enkele gewonden zijn gevallen.