Beschonken vrachtwagenchauffeur rijdt lantaarnpaal ondersteboven in Voorschoten

VOORSCHOTEN - Een beschonken vrachtwagenbestuurder heeft zondag op de Industrieweg in Voorschoten schade veroorzaakt. Met teveel drank op reed de man tegen een lantaarnpaal. Daarna reed de man door. Gelukkig voor de politie zag een getuige alles gebeuren.

De getuige zag dat de vrachtwagen iets verderop zijn voertuig parkeerde. Toen agenten de man lieten blazen, bleek dat hij veel teveel gedronken had. Op het bureau had de man nog bijna vijf keer zoveel alcohol in zijn lichaam als wettelijk toegestaan. Zijn rijbewijs is ingenomen en de vrachtwagenbestuurder moet voor de rechter komen.