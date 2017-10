West Wekker: Leiderdorper (23) opgepakt voor overval en Zoetermeerse trouwjurken voor een prikkie

REGIO - Goedemorgen, een nieuwe week staat op punt van beginnen! Een 23-jarige man uit Leiderdorp is gisteren aangehouden omdat hij een bezinestation had overvallen. En vrouwen in Zoetermeer kunnen hun geluk niet op wanneer 120 gloednieuwe trouwjurken voor een prikkie worden verkocht. Dat en meer lees je in deze West Wekker.

Een 23-jarige man is door de politie opgepakt voor het plegen van een overval op benzinestation Texaco aan de Persant Snoepweg in Leiderdorp. De Leiderdorper is een bekende van de politie.Een trouwjurk van duizenden euro's, dat zit er voor veel echtparen met een kleine beurs niet in. Maar in Zoetermeer zijn afgelopen weekeinde 120 gloednieuwe bruidsjurken verkocht voor een spotprijsje: 100 euro per stuk.Na de voetbalwedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp (1-0) zijn ADO Den Haag-supporters zondag betrokken geraakt bij supportersrellen in de Belgische stad Brugge. Huizen en auto's werden vernield en zeker honderd mensen zijn gearresteerd.Eneco-personeel roept gemeenten die aandelen hebben in het energiebedrijf, zoals de gemeente Delft, in een open brief op er nog eens goed over na te denken of en hoe ze die aandelen van de hand willen doen. Voor het eind van de maand moet de gemeente besluiten of ze de aandelen wel of niet verkoopt.In de ochtend valt er lokaal nog een bui, maar in de middag is het overwegend droog. Het wordt 15 graden en de wind waait matig, windkracht 3.