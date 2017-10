Meisje (15) uit Oegstgeest vermist

Foto: John van der Tol

OEGSTGEEST - Een 15-jarig meisje uit Oegstgeest wordt vermist. Een politiehelikopter werd zondagavond ingezet om te helpen zoeken naar het meisje.

De tiener werd zondagavond 20.00 uur voor het laatst gezien op de Endegeesterstraatweg in Oegstgeest. De politie heeft omwonenden via Burgernet opgeroepen om uit te kijken naar het meisje.



Het meisje is blank, 1.66 meter lang en heeft een normaal postuur. Ze droeg op het moment van haar verdwijning een gele trui, zwarte broek en heeft blauwgroen haar. Mensen die haar hebben gezien worden opgeroepen direct 112 te bellen.