Meisje (15) uit Oegstgeest weer terecht

Foto: John van der Tol

OEGSTGEEST - Het 15-jarig meisje uit Oegstgeest dat sinds zondagavond werd vermist, is weer terecht. Het meisje is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie maandagochtend.

Via Burgernet werd omwonenden om uit te kijken naar het meisje. Een politiehelikopter werd zondagavond ingezet om te helpen met de zoektocht. Het is niet bekend waar de tiener is geweest.