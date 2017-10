'Zuid-Holland heeft bijna 3000 AED's te weinig'

REGIO - In de provincie Zuid-Holland zijn op dit moment onvoldoende AED's. Dit meldt de Hartstichting in een persbericht. De teller staat op 875, maar er zijn er nog 2.968 nodig. Dat betekent dat de apparaten niet altijd beschikbaar zijn voor een reanimatie.

Zondag is de 170.000ste burgerhulpverlener aangemeld bij een reanimatieoproepsysteem. Volgens de Hartstichting is met dit aantal hulpverleners een flinke stap gezet richting de zogenoemde 6-minutenzone. Voor iemand die buiten het ziekenhuis een hartaanval krijgt en binnen zes minuten reanimatie krijgt, is de overlevingskans het grootst.Mensen die voor zichzelf of voor hun beroep hebben geleerd te reanimeren, kunnen zich als burgerhulpverlener opgeven. Zij kunnen dan opgeroepen worden als er een hartstilstand plaatsvindt in hun regio.