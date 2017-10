Fietser gewond bij ongeluk op de N460

Foto: ANP

AARLANDERVEEN - Bij een ongeluk op de Oostkanaalweg in Aarlanderveen is een fietser gewond geraakt. Volgens de politie vond er een aanrijding plaats tussen een auto en een fietser. De weg is ter hoogte van de rotonde en de ringweg naar Alphen-Oost een tijd dicht geweest.









De politie denkt dat de automobilist linksaf de Oostkanaalweg wilde oprijden, maar de fietser door de lage zon over het hoofd zag. De fietser is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar het letsel lijkt mee te vallen.