Politiebureau Pijnacker blijft open

PIJNACKER-NOOTDORP - Het politiebureau in Pijnacker blijft open. Dat bevestigt de gemeente Pijnacker-Nootdorp aan Omroep West. 'De burgemeester heeft zich enorm ingezet voor het behoud van het bureau, iedereen is blij,' zegt een woordvoerder.

De politie gaat de komende jaren vanwege bezuinigingen tientallen politiebureaus sluiten . In plaats daarvan komen pop-upbureaus in bijvoorbeeld een café, tent of camper. Het bureau in Pijnacker werd ook bedreigd met sluiting. Burgemeester Francisca Ravestein van Pijnacker-Nootdorp zei deze zomer: 'Dit is heel slecht voor de veiligheid in onze gemeente'.Ravestein maakte zich enorm boos over de mogelijke sluiting en wilde in gesprek met de politieleiding. Dat heeft effect gehad. 'De burgemeester heeft vorige week aan de raad laten weten dat het bureau open blijft,' zegt een woordvoerder.Het politiebureau in Pijnacker is groter dan noodzakelijk. 'Er zijn te veel vierkante meters voor het aantal agenten. Dat moet nog opgelost worden, maar daar hebben we tot 2020 de tijd voor.' Volgens de gemeente zou verhuur van een deel van het gebouw een oplossing kunnen zijn.