Haagse burgers naar Saoedi-Arabië: 'Het is een mooie kans'

DEN HAAG - Er zit geen spek op en alles moet halal zijn. Hamburgers bakken in Saoedi-Arabië is net even anders dan in Nederland. De hamburgers van de Haagse chef Diego Buik zijn binnenkort in Saoedi-Arabië te krijgen. Ook verkoopt hij in het land voor de tweede keer in zijn carrière de duurste burger van de wereld.

Chef Diego haalde dit jaar het Guinness World Records met de duurste hamburger ter wereld. Met bladgoud, kreeft, kaviaar, truffel en ganzenlever, is het een kostbaar gerecht geworden. Kosten: 2.050 euro.Buik heeft de prijzige burger nu voor de tweede keer verkocht: aan restaurant BurgerHub in de Saoedische hoofdstad Riyadh. 'Ze hebben mij benaderd. Het was niet mijn eerste keus om daar naartoe te gaan, maar het is wel een mooie kans.'De burger komt voorlopig niet op de kaart te staan, maar er zijn wel andere burgers van zijn hand te bestellen. Diego gaat er in november een week heen om personeel op te leiden en om tijdens het openingsfeest de duurste burger te bakken. En dat is wel even anders dan in Nederland. 'Er groeien geen tomaten, dus daar moet je wel even rekening mee houden. Het is een moeilijk land om spullen naartoe te krijgen.' En omdat het een moslimland is, moet alles halal zijn en mag er geen alcohol en geen varkensvlees inzitten. 'Dan moet je wel even nadenken: hoe gaan we het doen?'Buik is ook bezig om een lokale bakker te leren hoe ze speciale briochebroodjes moeten maken. 'Alles moet daar dezelfde kwaliteit krijgen als mijn burgers in Nederland.'Diego hoopt dat hij meer bestellingen krijgt voor de duurste burger. 'Er zijn daar genoeg mensen die geld hebben', lacht hij.Of de burgers nog niet zijn neus uitkomen? 'Ik ben het nog lang niet zat. Er wordt altijd heel neerbuigend over gedaan, maar er zit veel meer achter. We mogen best trots zijn op de hamburger.'