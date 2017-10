ADO weet niets van Haagse relschoppers in België: 'Onze club heeft er niets mee te maken'

DEN HAAG - ADO Den Haag wil niet reageren op de berichtgeving in Belgische media dat er mogelijk supporters van de club betrokken waren bij supportersrellen in Brugge. Bij de schermutselingen tussen supporters na afloop van de voetbalwedstrijd Club Brugge en Antwerp zijn ruim 120 mensen opgepakt.

'Laat ons eerst maar eens bewijzen zien dat het inderdaad om ADO-supporters gaat . Tot die tijd gaan we nergens op reageren', vertelt persvoorlichter Ronald van der Geer.Ook binnen de supportersvereniging van ADO Den Haag is niets bekend. 'De enige informatie die ik heb, heb ik via de Belgische media', reageert voorzitter Jacco van Leeuwen. 'We zijn al twintig jaar bevriend met de supporters van Brugge. Dus de link met ADO Den Haag is makkelijk gelegd. Maar onze club heeft hier niets mee te maken.'Na de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp braken rellen uit in Brugge. Hierbij zouden ook huizen en auto's zijn vernield. Volgens de burgemeester van Brugge waren provocaties van Nederlandse voetbalfans de aanleiding voor de ongeregeldheden, schreef de Gazet van Antwerpen Een andere Belgische krant – HLN – meldde dat ADO-supporters met valse tickets hebben geprobeerd om in het supportersvak van Antwerp te komen. Ze zouden met gebaren en gejoel de tegenstanders hebben geprovoceerd.De korpschef van de Belgische politie was nog niet bereikbaar voor commentaar. Club Brugge-Antwerp staat in België bekend als zogeheten 'risicowedstrijd'. Daarom waren er honderden agenten ingezet om rondom de wedstrijd de orde te bewaken. Er zouden bij de rellen enkele gewonden zijn gevallen.