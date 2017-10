Gemeenten druk met inventarisatie betonconstructies

DEN HAAG - Gemeenten in de regio zijn druk met de inventarisatie van potentieel gevaarlijke betonconstructies. Aanleiding is de instorting van een parkeergarage bij Eindhoven Airport, afgelopen mei. In heel Nederland worden nu honderden gebouwen onderzocht op mogelijke constructiefouten. Veel gemeenten in onze regio zijn nog niet klaar met de inventarisatie, blijkt uit een rondgang van Omroep West.

Den Haag is dat wel; in de stad staan tien gebouwen die een mogelijk risico lopen, waaronder de de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken . Die twee torens zijn gebouwd met dezelfde techniek als de parkeergarage in Eindhoven, die afgelopen mei deels instortte. Er vielen geen slachtoffers bij de nog aanbouw zijnde garage. De garage stortte in op een zaterdag en daarom waren er ook geen mensen aan het werk.Volgens de Vereniging Nederlandse Constructeurs (VNC) zijn er in heel Nederland een paar honderd gebouwen met een mogelijk gevaarlijke betoncontructie. In deze gebouwen zijn zogeheten 'breedplaten' verwerkt. Op deze dunne platen beton wordt op de bouwplaats een dikke laag beton gestort. De bovenkant van de breedplaten moet 'ruw' zijn gemaakt, zodat het beton goed hecht. In Eindhoven werden 'gladde' breedplaten gebruikt, waardoor de betonplaten slecht hechtten. Dit leidde tot de instorting van de parkeergarage.Demissionair minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken droeg alle 388 gemeenten twee weken geleden op om uit te zoeken of ook zij gebouwen hebben waar een dergelijke constructie is gebruikt. In Alphen aan den Rijn is uit een 'eerste inventarisatie' gebleken dat er in de gemeente geen gebouwen met mogelijk gevaarlijke betonconstructies staan. Gouda hoopt later deze week duidelijkheid te verschaffen. Andere grote gemeenten in de regio konden maandag nog niet zeggen hoeveel gebouwen potentieel gevaarlijk zijn.Volgens VNC-directeur Bob Gieskens zijn de gegevens over de bij gebouwen gebruikte materialen en technieken 'verspreid' opgeslagen. 'Gemeenten hebben tijd nodig om dat in kaart te brengen.' En mocht de bewuste betonconstructie zijn gebruikt, dan is er bij een 'groot deel van die gebouwen geen sprake van acuut instortingsgevaar', zegt Gieskens. 'Of gebouwen dat risico lopen, moet uit extra onderzoek blijken. En dat kan ook weer enige tijd duren.'Mocht een gebouw inderdaad uit de potentieel gevaarlijke constructie bestaan, is het volgens de VNC-directeur in eerste instantie aan de eigenaren van de gebouwen om maatregelen te treffen. 'Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor bouw- en woningtoezicht spelen zij natuurlijk ook een belangrijke rol.' Tot nu toe zijn in Nederland uit voorzorg vijf gebouwen ontruimd voor nader onderzoek. Een daarvan, een sporthal in Alkmaar, werd extra verstevigd en ging na korte tijd weer open.