Zwarte Pieten na 25 jaar aan de kant gezet

VOORSCHOTEN - Al 25 jaar lang begeleidde een vast clubje Zwarte Pieten Sinterklaas bij de intocht in Voorschoten. Maar daar komt dit jaar een einde aan. Voorschoten gaat de intocht op een andere manier doen. En dat valt de 'oude' Zwarte Pieten nogal rauw op het dak.

'Ik zou dit jaar mijn 25-jarig jubileum vieren als Zwarte Piet', zegt een teleurgestelde Hoofdpiet Mart van Zutphen. 'Maar dat gaat dus niet door en dat hoorde ik pas kort geleden.' Op Facebook wordt door veel mensen met verontwaardiging gereageerd op het nieuws. Dennis Lep zegt bijvoorbeeld: 'Gaat nergens over! Jullie zijn de enige echte Sint en Pieten!'Rob Koree van de winkeliersvereniging in Voorschoten werkte als organisator van de intocht 25 jaar samen met Van Zutphen. 'Ik heb besloten te stoppen met de organisatie van de intocht', legt Koree uit. 'En dat heb ik de Zwarte Pieten ook verteld. Ik heb gezegd dat zich moesten melden bij de centrummanager.'Het lijkt erop dat er sinds dat moment veel is misgegaan in de communicatie. De toenmalig centrummanager ondernam volgens Koree en Van Zutphen weinig actie. Het eindresultaat is nu dat Van Zutphen en zijn hulppieten zwaar teleurgesteld zijn. 'Vooral over de manier waarop het gegaan is. Dit valt eigenlijk niet goed te maken.'Toch wordt daar wel aan gewerkt. De Zwarte Pieten krijgen nog een afscheidsfeest dat door de ondernemers in Voorschoten betaald wordt. Daarmee is de kous ook af voor Van Zutphen. 'Het is zo redelijk afgesloten en ik wil het kinderfeest ook niet verpesten.'Het belangrijkste verschil is dat de Sint op 25 november niet meer aankomt per boot, maar met een luxe oldtimer op de Voorstraat.