Nieuwe turborotonde in Voorhout geopend

VOORHOUT - De turborotonde bij de Nagelbrug in Voorhout is klaar. Vanaf maandag kunnen auto's, motoren en fietsers de rotonde gebruiken.

Aan de rotonde is maandenlang gewerkt. De provincie begon eind 2015 met onderhoudswerkzaamheden aan de N444, de verbindingsweg tussen Noordwijk en Oegstgeest. Eén daarvan was de aanleg van een turborotonde.In 2018 gaat het onderhoud aan de N444 verder. Dan wordt het weggedeelte tussen de Nagelbrug en de rotonde bij de Geert Willem Sikkensweg verbreed en een stuk verlegd. Als laatste wordt het weggedeelte tussen Voorhout en Noordwijk aangepakt.In de omgeving van de rotonde is de aannemer nog bezig met afrondende werkzaamheden. Het fietspad tussen de Sportlaan en de Nagelbrug wordt in het laatste kwartaal van dit jaar aangelegd.