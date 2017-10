Mark Rutte ontvangt nieuwe 'Haagse' minister Van Engelshoven

DEN HAAG - Oud-wethouder van Den Haag Ingrid van Engelshoven zat maandag bij president Rutte aan tafel om te praten over haar toekomstige plannen als minister. Van Engelshoven volgt in het kabinet Rutte III Jet Bussemaker op als één van de nieuwe ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Samen met Arie Slob zal Van Engelshoven het departement gaan besturen.

Van Engelshoven was van 2007 tot 2013 partijvoorzitter van D66. In 2010 werd ze wethouder van de gemeente Den Haag. Ze was verantwoordelijk voor onderwijs, kenniseconomie en jeugdhulp. Begin dit jaar stopte Van Engelshoven met haar werkzaamheden als wethouder om zich volledig in te zetten op de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.Aankomende donderdag staat het nieuwe kabinet Rutte op het bordes bij de Koning op Paleis Noordeinde . Het kabinet heeft een 'Haags' tintje. Naast Van Engelshoven maken de Haagse oud-wethouders Bruno Bruins (VVD) en Sander Dekker (VVD) ook deel uit van het kabinet. De heren komen later op gesprek bij Rutte. Zo gaat Sander Dekker maandagavond langs en ontvangt formateur Rutte dinsdagmiddag Bruno Bruins.