Versnellingsbak voor 28 jaar oud camperbusje van ontroostbare Mark gezocht

Versnellingsbak voor een camperbusje gezocht!

DEN HAAG - Een goede vriend van Esmeralda, Mark, is helemaal vergroeid met zijn busje. Hij is al maanden op zoek naar een versnellingsbak. En omdat hij zo verdrietig is dat het busje niet meer rijdt, hoopt Esmeralda dat SuperDebby kan helpen.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Mark is een buurman die altijd voor iedereen klaarstaat. 'Hij helpt mij ook vaak. Ik vraag hem wel eens mijn hond uit te laten en vervangt wel eens een lampje van de auto. Hij is het manusje van alles voor de buren, een echte goeddoener', zegt Esmeralda.



Markt is vergroeid met zijn 28-jaar oude busje. Hij heeft een camperbusje Renault Trafic. 'Hij is al maanden op zoek naar een versnellingsbak voor zijn camperbusje. Helaas is hier niet meer aan te komen. De informatie die hij steeds te horen krijgt is dat ze niet meer in Nederland zijn. Hij is hier erg verdrietig om en heeft de auto hard nodig', schrtijft Esmeralda ons.



Baknummers





Daarom wil ze hem helpen via een oproep bij SuperDebby. Het gaat om een handgeschakelde versnellingsbak die bestaat uit 3 delen. De baknummers zijn: 7700.599.287 / 7700.599.170 / 7700.599.287. Het gaat om een bezine auto. 'Het is best een ongebruikelijke vraag maar het is het proberen waard', zegt Esmeralda. Dat vinden wij ook. Wie niet waagt, wie niet wint.



Dus heb je een versnellingsbak of een busje dat je weg wilt doen... mail dan naar superdebby@omroepwest.nl. Tips zijn natuurlijk ook welkom!