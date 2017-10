Familie van agent wil snel informatie als er iets misgaat tijdens werk

DEN HAAG - De politie moet het thuisfront van medewerkers met voorrang informeren bij zorgwekkende gebeurtenissen. Dat blijkt uit een peiling van de Nederlandse Politiebond (NPB) onder partners en gezinsleden van politiemensen. 70 procent van de 381 ondervraagden wil snel worden geïnformeerd als er iets misgaat tijdens het werk.

Lonia uit Leiderdorp riep de politie eerder dit jaar op om partners en gezinsleden meer bij het werk van agenten te betrekken. De man van Lonia is agent in Den Haag. Hij maakte van dichtbij mee hoe zijn collega Mario werd aangereden en overleed. 'Je bent toch altijd bang dat bij jou een keer de deurbel gaat, ' zei de Leiderdorpse tegen Omroep West.De NPB ging aan de slag met haar oproep en hield een enquête onder de leden. Daar blijkt ook uit dat de helft van de partners meer betrokkenheid wenselijk vindt. 'Ons gezinsleven wordt zwaar op de proef gesteld door de veel te hoge werkdruk van mijn man,' schrijft een partner van een politie-agent. 'Als daar wat aan gedaan wordt, is ons gezin voorlopig heel tevreden.'40 procent van de ondervraagden is ontevreden over de betrokkenheid bij het politiewerk van hun partner, ouder of kind. Ze willen meer weten over de inhoud van het werk en meer contact met zijn of haar collega's bij de politie.Suggesties die binnenkwamen bij de NPB zijn onder meer een meld- of aanspreekpunt waar gezinsleden terecht kunnen met vragen of problemen, of een digitale nieuwsbrief voor het thuisfront. Bijna 80 procent wil dat de politie familiedagen gaat houden, inclusief rondleidingen op het werk.