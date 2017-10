Nog volop bruidsjurken voor een prikkie te koop

ZOETERMEER - Van de 120 trouwjurken die afgelopen weekeinde voor een prikkie werden aangeboden in Zoetermeer, zijn er vijftien verkocht. Dat laat Raimond Pouw van Kledingbank Zoetermeer weten.

De jurken werden voor 100 euro per stuk aangeboden. De partij kwam beschikbaar na het faillissement van een bruidswinkel in Rijswijk. De eigenaresse besloot de jurken, die per stuk een waarde van rond de 1000 euro hebben, te doneren aan de kledingbank in Zoetermeer. Raimond Pouw van de kledingbank: 'Die jurken zijn nu bedoeld voor de minima, mensen met een kleine beurs, die toch de droom hebben om te trouwen in een prachtige jurk.'Afgelopen weekeinde werden de jurken geshowd en verkocht . Vijftien jurken zijn over de toonbank gegaan. Mensen die interesse in een jurk hebben kunnen een e-mail sturen naar kledingbankzoetermeer@gmail.com