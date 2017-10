Wassenaarse seksrel: 5.000 euro boete voor NSB-tweet raadslid

WASSENAAR - Het Wassenaarse raadslid Ben Paulides moet voormalig BING-directeur Jaap ten Wolde 5.000 euro betalen voor een kwetsende tweet. In dat twitterbericht heeft hij Ten Wolde vergeleken met een 'NSB'er' en 'kampbeul'. Paulides (Democratische Liberalen Wassenaar) plaatste het bericht vanwege de Wassenaarse 'seksrel'.

Deze rel wordt geboren op 13 februari 2012. Na afloop van een raadsvergadering trekt een aantal mensen zich terug op de kamer van één van de wethouders. Zeven raadsleden, twee partners van raadsleden en drie wethouders discussiëren onder genot van grote hoeveelheden drank onder meer over de ambtelijke fusie tussen Voorschoten en Wassenaar.Zes dagen later worden schriftelijke raadsvragen gesteld over de nacht. Volgens de indieners - onder wie Paulides - zou VVD-wethouder Henk de Greef die nacht tegen toenmalig raadslid Mary-Jo van de Velde hebben gezegd dat hij haar wel eens 'een lesje zou willen leren op zijn eigen kamer, gordijnen dicht, met een bepaald lichaamsdeel'.Toenmalig burgemeester Jan Hoekema besluit een onderzoek te laten doen naar wat er die nacht precies is gebeurd. Uiteindelijk krijgt het bureau BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) de opdracht. Dat bureau heeft ervaring met dit soort klussen, is het argument voor de keuze voor BING.Een maand na de beruchte avond presenteert BING de conclusies en zegt dat het 'onwaarschijnlijk' is dat er seksuele intimidatie heeft plaatsgevonden. Verder zouden de vragenstellers - onder wie dus Paulides – 'onzorgvuldig' hebben gehandeld door vragen te stellen, in plaats van de zaak rechtstreeks bij de burgemeester aan te kaarten.Er is veel kritiek op het rapport en er wordt zelfs een tuchtklacht ingediend bij de Accountantskamer over de totstandkoming ervan. Die rechtbank voor accountants doet in juli 2013 uitspraak en veegt dan de vloer aan met BING. De onderzoeker zou 'in strijd hebben gehandeld met professionaliteits- en zorgvuldigheidseisen'. Dit onder meer omdat hij een rapport schreef zonder Paulides en andere raadsleden te horen.Na de uitkomsten van het rapport schrijft Paulides het bewuste Twitterbericht . Daarin schrijft hij dat de 'Niet onpartijdige #burgemeester #raadsleden & ''integriteits'' onderzoeker' hem deden denken aan 'een NSB-er & een kampbeul in de oorlog'.Volgens de rechtbank heeft Paulides door deze Tweet 'de eer of goede naam van Ten Wolde geschaad' . Ook heeft hij kunnen weten dat het Twitterbericht veel aandacht zou krijgen, omdat 'de kwestie gevoelig ligt in de Wassenaarse samenleving'. Verder benadrukt de rechter het belang van de Tweet vlak na Bevijdingsdag, 'waardoor de vergelijking met de NSB en een kampbeul des te meer lading krijgt'.