Van studenten tot echte bierbrouwers

LEIDEN - Drie jaar geleden zijn twee Leidse studenten voor de grap begonnen met het brouwen van bier. Deze week hebben ze hun eerste echte brouwerij geopend. Onder de naam Brouwerij Pronck werd al een start gemaakt in anti-kraakpanden, maar nu zitten de mannen in een monumentaal bedrijfspand in het centrum van Leiden. Hun bier is nu al in de prijzen gevallen.

'We dachten: zoveel lekker bier is er niet in Nederland, dus laten we het zelf maar gaan brouwen,' vertelt Frans Meij over het begin van Brouwerij Pronck. Dat deden ze in potten en pannen in hun studentenkamer. Medeoprichter Benjamin Wegman: 'Zo is het begonnen, maar al snel werd dat een serieuze hobby.' Na twee jaar zoeken heeft het bedrijf nu een pand gevonden waar de brouwerij de komende tijd flink kan groeien.Pronck heeft dit jaar de eerste prijzen voor het bier al binnen. De brouwerij heeft drie Beer Awards gewonnen. Een mondiale biercompetitie die elk jaar in London wordt gehouden. Een panel van professionele proevers beoordelen bieren van over de hele wereld. Het is niet de eerste prijs. De jonge brouwers uit Leiden wonnen eerder een internationale prijs voor het lokale Spieghelsbier.