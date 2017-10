Vrouw verongelukt bij station Rijswijk

Foto: Regio15

RIJSWIJK - Een 53-jarige vrouw uit Rijswijk is zaterdagavond om het leven gekomen bij station Rijswijk. Volgens de politie is de vrouw op het spoor verongelukt. 'We willen heel graag weten wat er is gebeurd', zegt een woordvoerder van de politie.

De toedracht van het ongeluk is onduidelijk, ook is niet bekend hoe de vrouw op het spoor is gekomen. De vrouw verongelukte rond 21.10 uur en had ruim een half uur daarvoor nog met een man gesproken op perron 3b.



Op het moment van het ongeluk liepen er mogelijk meer mensen op het perron die misschien met de vrouw hebben gesproken. De politie is op zoek naar getuigen en met name naar de man met wie ze heeft gesproken.