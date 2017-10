Hoogleraar Oscar wil weten hoe ons financiele huishouden is veranderd en zoekt kasboekjes van vroege

DEN HAAG - Hoe is het financiele huishouden van ons Nederlanders in de laatste honderd jaar veranderd? En hoe ziet het financiële huishouden van de Nederlander er eigenlijk uit? Hoogleraar Oscar Gelderblom van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar onze financiele geschiedenis. En daar heeft hij oude kasboekjes en loonzakjes voor nodig.

Oscar is hoogleraar Financiële Geschiedenis en vraagt zich af hoe Nederlanders vroeger, voor de komst van banken en verzekeraars, met geld omgingen. Dat kan hij zien aan de kand van oude kasboekjes, loonzakjes, voedselbonnen, vakantiezegels, spaarbankboekjes, facturen en contracten.



'Wanneer begonnen mensen gebruik te maken van nieuwe diensten die werden aangeboden, zoals bijvoorbeeld de giromaat die in het dorp kwam. We hopen dat we door dit onderzoek beter kunnen begrijpen hoe dat soort zaken het financiële leven van mensen veranderd heeft', zegt hij in het radiopprogramma Nieuws & Co op NPO Radio 1.





Televisieserie





Het materiaal dat binnenkomt wordt gebruikt in de televisieserie Kasboekje van Nederland. De serie wordt vanaf 29 maart door de NTR uitgezonden.



Heb jij oude documenten liggen, van kassabon van de eerste auto tot oude salarisstrookjes, mail ze naar kasboekje@uu.nl