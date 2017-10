Dit is de naam van de nieuwe radioshow van Bas Muijs

DEN HAAG - Muijs in de Morgen is de naam van de nieuwe ochtendshow van Bas Muijs. Dit maakte presentator Tjeerd Spoor maandagmiddag in Studio Haagsche Bluf bekend. Met 34% van de bijna 700 stemmen is de naam als eerste geëindigd in de poll van Omroep West.

Zelf is Muijs goed te spreken over de nieuwe naam van zijn ochtendshow. 'Het is een leuke naam, hij allitereert lekker met die twee m'en. En het is gaaf om te merken dat het echt leeft onder de luisteraars.'Tjeerd Spoor is blij dat de luisteraars voor Muijs in de Morgen hebben gekozen. 'Ik heb een hoop titels getest en deze kwam het meeste in mijn hoofd terug. Zelfs als ik onder de douche stond, hoorde ik mezelf Muijs in de Morgen zingen. De naam zegt ook alles: je krijgt Bas Muijs in de morgen.'Dat Muijs vroeg uit de veren moet, dat is nog even wennen. 'Ik ben aan het oefenen: ik sta elke dag iets vroeger op. Zo hoop ik goed in het nieuwe ritme te komen. Wel zal ik eraan moeten wennen dat ik na mijn theatervoorstellingen voortaan niet zo makkelijk meer een borreltje blijf drinken. Dat gaat nu allemaal stoppen, maar ik heb het er graag voor over.' Bas Muijs presenteert vanaf 6 november van 7.00 tot 9.00 uur zijn nieuwe ochtendshow op Radio West. Hij neemt het stokje over van Michiel Steenwinkel.