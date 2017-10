Dit is de nieuwe naam van radioshow Bas Muijs

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Muijs in de Morgen is de naam van de nieuwe ochtendshow van Bas Muijs. Dit maakte presentator Tjeerd Spoor maandagmiddag in Studio Haagsche Bluf bekend. Met 34% van de bijna 700 stemmen is de naam als eerste geëindigd in de poll van Omroep West.











LEES OOK: Stem op jouw favoriete naam voor de ochtendshow van Bas Muijs

Tjeerd Spoor is blij dat de luisteraars voor Muijs in de Morgen hebben gekozen. 'Ik heb een hoop titels getest en deze kwam het meeste in mijn hoofd terug. Zelfs als ik onder de douche stond, hoorde ik mezelf Muijs in de Morgen zingen. De naam zegt ook alles: je krijgt Bas Muijs in de morgen.' Bas Muijs presenteert vanaf 6 november van 7.00 tot 9.00 uur zijn nieuwe ochtendshow op Radio West. Hij neemt het stokje over van Michiel Steenwinkel.