Politiechef Brugge na rellen: 'Ging duidelijk om harde kern ADO Den Haag'

DEN HAAG - Bij de rellen zondagavond na de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp FC waren wel degelijk supporters van ADO Den Haag aanwezig. Dat meldt de Brugse korpschef Dirk Van Nuffel aan Omroep West. ADO Den Haag wil nog steeds niet reageren.

'Ik weet niet of je deze mensen supporters mag noemen. Maar het ging duidelijk om de harde kernen van ADO Den Haag en Willem II, die gelieerd zijn aan respectievelijk Club Brugge en Antwerp. Dat het om ADO- en Willem II-supporters gaat, weten we van de cafébazen. Ook hebben we beelden, dus het is vrij betrouwbare informatie', zegt Van Nuffel.'Na de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp was er een incident in een café waarbij de Nederlandse groepen met elkaar op de vuist gingen. Tijdens dit incident riepen de supporters van ADO de hulp in van die van Club Brugge. Deze fans zaten een paar honderd meter in een ander café en werden uiteindelijk tegengehouden door de Mobiele Eenheid.'Voorzitter Jacco van Leeuwen van de supportersvereniging ontkende maandagochtend dat het om ADO-supporters zou gaan. 'De link met ADO is makkelijk gelegd, maar onze club heeft hier niets mee te maken', zei hij stellig.De club zelf wilde bij monde van persvoorlichter Ronald van der Geer niet reageren. 'Laat ons eerst maar eens bewijzen zien dat het inderdaad om ADO-supporters gaat .' Geconfronteerd met de uitspraken van Van Nuffel blijft Van der Geer bij zijn standpunt. 'Zodra wij vinden dat het iets voor ADO is, reageren wij. Wij weten van niets. Zo lang dat zo is, reageren wij niet.'Club Brugge en Antwerp stonden zondag voor de eerste keer in veertien jaar tegenover elkaar. Het duel werd vooraf betiteld als een zogeheten 'risicowedstrijd'. Daarom waren er honderden agenten ingezet om rondom de wedstrijd de orde te bewaken.Tijdens de wedstrijd bleken er ook groepen ADO- en Willem II-supporters in het stadion te zitten. Van Nuffel: 'Blijkbaar werkte het digitale toegangsticket niet goed. Daardoor konden tientallen mensen op één ticket binnenkomen. En binnen werden de supporters vooral opgezweept door die van ADO.'Na afloop van de wedstrijd braken er rellen uit in Brugge. Hierbij zouden huizen en auto's zijn vernield. Uiteindelijk werden 119 personen aangehouden, onder wie 7 Nederlanders. Deze werden enkele uren vastgehouden. Inmiddels zijn alle personen weer vrijgelaten. Of tussen de gearresteerden ook ADO-supporters zaten, kon Van Nuffel niet zeggen.