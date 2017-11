Voorleesexpress zoekt nieuwe voorlezers om voor te lezen bij kinderen met taalachterstand

DEN HAAG - Misschien weet je het nog van lang geleden of misschien zit je er nog middenin: je kind 's avonds voor het slapen gaan lekker voorlezen. Heerlijk. Voorlezen is ontzettend belangrijk, maar gebeurt in heel veel gezinnen helaas niet vanwege taalachterstand. Daarom zoekt de Voorleesexpress nieuwe voorlezers.

Bijna 15% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van de inhoud van hun schoolboeken. Sinds 2003 is het percentage laaggeletterden in Nederland significant toegenomen van 12% naar 18%. Om te voorkomen dat jongeren en volwassenen laaggeletterd worden, moet je investeren in preventie.



Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in. Het benutten van de invloed van ouders en een stimulerende thuisomgeving





Voorlezen bij een gezin thuis



Als voorlezer ga je twintig weken langs bij een gezin in de buurt. Je doet dit één keer per week op een vaste middag of avond. De ouders hebben zich vrijwillig aangemeld en zijn gemotiveerd, maar hebben zelf moeite om hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling.



Je gaat het kind/de kinderen voorlezen, maar ook breder kijken op welke manier kinderen thuis meer gestimuleerd worden in taal. Daarbij ben je een coach voor de ouders, en streef je ernaar dat zij zelf blijvend hun kinderen meer stimuleren in de taalontwikkeling. Je zoekt samen naar de mogelijkheden en kansen in dit specifieke gezin.



Voorleesexpress zoekt ook altijd nog gezinnen bij wie het voorlezen heel welkom is.



Wil je je aanmelden als voorlezer of weet je een gezin bij wie er voorgelezen mag worden, geef je op via superdebby@omroepwest.nl