Man (27) bedreigt automobilist met vuurwapen op A13, politie zoekt getuigen

PIJNACKER - De politie is op zoek naar getuigen die gezien hebben dat een automobilist maandagmiddag rond 15.00 uur met een vuurwapen werd bedreigd op de A13 ter hoogte van Delft. De vermoedelijke dader, een 27-jarige man uit Hoogvliet, werd op de Europalaan in Pijnacker aangehouden. Hij had een vuurwapen in zijn auto liggen, zo meldt de politie.







Omdat het slachtoffer de bedreiging vrijwel meteen meldde bij de politie, wisten agenten het signalement, kenteken en rijrichting van de verdachte. De auto werd korte tijd later op de Europalaan in Pijnacker stilgezet. Het aangetroffen wapen is in beslag genomen. De verdachte zit vast.



