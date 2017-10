Lammebrug Leiden wordt hoger en gaat minder vaak open

LEIDEN - Voor de Lammebrug in Leiden, een van de belangrijkste toegangswegen naar de stad, zullen in de toekomst minder files staan. Niet alleen gaat de brug van twee naar vier rijstroken, maar ook wordt de brug hoger en zal hij minder vaak open gaan.

Nu staan er aan beide kanten van de brug regelmatig files, tot grote ergernis van de gemeente Leiden en de gemeente Voorschoten. De nieuwe Lammebrug gaat van 3,5 meter naar 5,5 meter zodat de brug niet meer voor alle binnenvaartschepen open hoeft. Daarmee kan het maximale aantal brugopeningen in een dag teruggeschroefd worden van 8 naar 4.De gemeente Voorschoten had graag gezien dat de brug nog hoger zou worden, maar volgens de provincie Zuid-Holland, die verantwoordelijk is voor bruggen, kan dat niet. Dan zouden de hellingen naar de brug te steil worden voor fietsers.Het zal nog wel een paar jaar duren voordat de nieuwe brug er ligt. De vervanging van de brug is onderdeel van de aanleg van de Rijnlandroute , een nieuwe verbindingsweg aan de zuidkant van Leiden tussen de A44 en de A4.