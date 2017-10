15-jarige Imani Blokpoel uit Wassenaar is wereldkampioen kickboksen

Kickbokskampioene Imani Blokpoel en haar vriend (Foto: Eugène de la Croix)

WASSENAAR - De 15-jarige Imani Blokpoel uit Wassenaar heeft afgelopen weekeinde in Duitsland de wereldkampioenschappen kickboksen gewonnen. De jonge Wassenaarse pakte in haar gewichtsklasse tot zestig kilo ook de titel in de vechtdiscipline Muay Thai.





Blokpoel, die in een sportschool in de Haagse Schilderswijk traint, is volgens haar begeleiders nog geen drie jaar bezig met de sport. Vorig jaar pakte ze al de Nederlandse titel in het kickboksen. 'Je zou denken dat dit niet echt een sport is voor meisjes, maar niets is minder waar', aldus sportbegeleider Eugène de la Croix.