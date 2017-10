Woningmarkt oververhit: huizenprijzen in onze regio stijgen flink

Huis te koop (Foto: Omroep West)

REGIO - De woningmarkt in onze regio raakt steeds meer oververhit. Dat concludeert makelaarsvereniging NVM, die de woningmarktcijfers over het derde kwartaal van 2017 heeft geanalyseerd. In alle gemeente in onze regio stijgen de huizenprijzen, vooral in steden als Leiden en Den Haag. Maar ook Leidschendam-Voorburg schoot omhoog.





Ook Jan Kokje, voorzitter van NVM, ziet dat de huizenmarkt gespannen is.In sommige wijken in Den Haag wordt er veel boven de vraagprijs geboden, bijvoorbeeld in de wijk Bezuidenhout. De wijk ligt centraal en is populair bij onder meer expats. Hier zie je appartementen waar tussen de 230.000 en 250.00 euro voor wordt betaald. En dan wordt er al snel 10.000 tot 40.000 euro boven de vraagprijs geboden.'



Verschillen in prijsstijgingen huizen



Door de grote vraag naar koopwoningen en het beperkte aanbod zijn de huizenprijzen in de regio in het derde kwartaal van 2017 flink gestegen ten opzichte van een jaar geleden. De grootste stijgers zijn Leidschendam-Voorburg (24%), Den Haag (22,3%) en Leiden (18,8%). De laagste stijgingen van de huizenprijzen zijn te zien in Wassenaar (5,2%), Pijnacker-Nootdorp (6,9%) en Gouda 7,8%).



LEES OOK: Zuid-Holland: 'Steden bouwen te weinig woningen'

Suzanne van der Laan van makelaarskantoor Langezaal Makelaar ziet regelmatig het effect van de oververhitte huizenmarkt. Mensen bieden veel eerder dan in het verleden boven de vraagprijs, zeker als ze als al een paar keer achter het net hebben gevist bij hun droomhuis. Ze zijn dan eerder geneigd om boven de vraagprijs te bieden. Het gebeurt zelfs dat je mensen huilend aan de lijn krijgt als hun bod toch niet voldoende bleek.'Ook Jan Kokje, voorzitter van NVM, ziet dat de huizenmarkt gespannen is.In sommige wijken in Den Haag wordt er veel boven de vraagprijs geboden, bijvoorbeeld in de wijk Bezuidenhout. De wijk ligt centraal en is populair bij onder meer expats. Hier zie je appartementen waar tussen de 230.000 en 250.00 euro voor wordt betaald. En dan wordt er al snel 10.000 tot 40.000 euro boven de vraagprijs geboden.'Door de grote vraag naar koopwoningen en het beperkte aanbod zijn de huizenprijzen in de regio in het derde kwartaal van 2017 flink gestegen ten opzichte van een jaar geleden. De grootste stijgers zijn Leidschendam-Voorburg (24%), Den Haag (22,3%) en Leiden (18,8%). De laagste stijgingen van de huizenprijzen zijn te zien in Wassenaar (5,2%), Pijnacker-Nootdorp (6,9%) en Gouda 7,8%).