Topbestuurders in de zorg verdienen meer dan de norm

REGIO - Het salaris van veel zorgbestuurders, ook enkelen uit onze regio, is nog altijd hoger dan aan de norm. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Onder meer topbestuurders Pancras Hogendoorn (van het Leids Universitair Medisch Centrum) en Marjolein Tasche (van de Reinier Haga Groep uit Den Haag) verdienen meer dan de richtlijnen voorschrijven.

Met een jaarsalaris van 266.991 (Hogendoorn) en 252.939 (Tasche) krijgen ze meer uitbetaald dan het salaris van een minister (in 2016 vastgesteld op 179.000 euro). Voor bestuurders van kleinere zorginstellingen zijn er lagere normen. Er zijn in totaal vijf categorieën. De bestuurders van de kleinste zorginstelling mogen maximaal 98.000 euro verdienen.Ook Marten de Bruine (249.469 euro) van Koninklijke Visio in Den Haag en Monique Verdier van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda staan in RTL's top-50 van grootverdieners in de zorg. Die lijst wordt aangevoerd door Jos Aartsen, die bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen vorig jaar ruim 310.000 euro verdiende.Het is niet zo dat bestuurders die boven de norm verdienen ook de regels overtreden. Op dit moment mogen de bestuurders die al voor de ingang van de Wet Normering Topinkomens een contract hadden, nog meer dan de norm verdienen. Deze bestuurders hebben tot 2023 om de nieuwe wetgeving na te leven.