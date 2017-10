Burgernetoefening politie in Sassenheim en Lisse

Burgernet (archieffoto)

SASSENHEIM - In Sassenheim is maandagavond een Burgernetoefening gehouden. De politie heeft samen met de deelnemers geoefend op een situatie waarbij een woninginbraak werd gesimuleerd. Dit wordt dinsdag ook geoefend in Lisse.





Burgernetdeelnemers in Sassenheim werd gevraagd deze week deel te nemen aan de oefening en de Burgernetberichten als 'echt' te behandelen. Deelnemers in het gebied waar de verdachten zich zouden kunnen bevinden kregen een bericht, net zoals bij een echte Burgernetactie. Wel werd duidelijk aangegeven dat het om een oefening ging.



De politie hoopt bij deze oefening samen met Burgernetdeelnemers de handen ineen te slaan. In werkelijkheid zou de kans groot zijn dat op deze manier de inbreker kan worden aanhouden. Burgernet wordt ook regelmatig ingezet bij vermissingen of zoekacties.