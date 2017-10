Hefbrug in Boskoop geramd door binnenvaartschip

Onderzoek op de hefbrug in Boskoop (Foto: MediaTV)

BOSKOOP - De hefbrug in Boskoop kan niet meer open voor autoverkeer na een ongeluk met een binnenvaartschip. De politie heeft de hefbrug afgezet, automobilisten moeten voorlopig omrijden via Waddinxveen en Alphen aan den Rijn. Ook het vaarverkeer op de Gouwe is gestremd.





Voetgangers en fietsers kunnen wel over de brug. Hoe lang weggebruikers last zullen hebben van de omleiding is nog niet bekend. 'Dat kan met enkele minuten voorbij zijn, maar het kan ook zomaar nog uren duren', aldus een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat wordt door de politie onderzocht. 'De brug wordt ter plaatse bediend', vertelt een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland, verantwoordelijk voor de brug. 'Voordat de brug omhoog was, botste het schip er al tegenaan. Daardoor onststaat nu enorme overlast.'