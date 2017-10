West Wekker: Schip botst tegen hefbrug in Boskoop en ophef over poster nieuwjaarsfeest Katwijk

DEN HAAG - Goedemorgen! Door een aanvaring met een binnenvaartschip is de beruchte hefbrug in Boskoop beschadigd geraakt. En een markante poster van festival De Eindtijd leidt tot gemengde reacties, vooral vanuit het gelovige deel van Katwijk. Dit en nog veel meer lees je in de West Wekker.

De hefbrug in Boskoop is gisteravond beschadigd geraakt na een ongeluk met een binnenvaartschip. De politie zette de hefbrug korte tijd af. De aanvaarbalk voor de hefbrug en scheepvaartlichten zijn beschadigd geraakt.Wie is de man op de poster van het festival De Eindtijd van de Stichting Katwijkse Activiteiten (SKA) in Katwijk? Dat is de vraag die veel Kattukkers sinds gisteren bezig houdt. Op de Facebookgroep 'Je bent Kattukker als...' vraagt namelijk één van de leden zich af waarom 'God in alles belachelijk wordt gemaakt'.De 15-jarige Imani Blokpoel uit Wassenaar heeft afgelopen weekeinde in Duitsland de wereldkampioenschappen kickboksen gewonnen. De jonge Wassenaarse veroverde in haar gewichtsklasse tot zestig kilo ook de titel in de vechtdiscipline Muay Thai.Sarina Wiegman is tijdens het gala van de wereldvoetbalbond FIFA in Londen uitgeroepen tot 's werelds beste coach van een vrouwenteam in 2017. De van oorsprong Haagse trainster, die tegenwoordig in Monster woont, verdiende de titel vanwege de Europese titel die ze dit jaar als bondscoach veroverde met het Nederlands vrouwenvoetbalteam.Gemeenten in de regio zijn druk met de inventarisatie van potentieel gevaarlijke betonconstructies. Aanleiding is de instorting van een parkeergarage bij Eindhoven Airport, in mei. In heel Nederland worden nu honderden gebouwen onderzocht op mogelijke constructiefouten. Veel gemeenten in onze regio zijn nog niet klaar met de inventarisatie. Het weer: Vanmiddag hebben we perioden met zon en verder blijft het droog. De westenwind is inmiddels afgenomen tot overwegend matig en het is zo'n 15 graden. Vanavond nadert er een front waardoor de bewolking zal toenemen, gevolgd door af en toe (mot)regen. De wind krimpt naar zuidwest-zuid en wordt zwak tot matig, terwijl de minima rond 12 graden zullen uitkomen.Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel. In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp bij het oplossen van misdrijven. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.- Een bedrijf aan de Hoofdweg Zuid in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt overvallen. Twee mannen die op een opvallende motorscooter rijden, worden daarvoor gezocht.- We tonen beelden van twee mannen die worden gezocht in verband met een steekpartij in Zoetermeer, waarbij een 38-jarige vrouw gewond raakte.- Bij de Mediamarkt in Rijswijk en bij Amac in Zoetermeer zijn dure producten van Apple gestolen. In beide gevallen zijn er duidelijke beelden van de verdachten.- Het onderzoek naar een dodelijke schietpartij in de Gravin Marialaan in Leidschendam in september 2014 loopt nog steeds. De verdachten zijn vrijgesproken en staan binnenkort tijdens het hoger beroep opnieuw voor de rechter. De politie heeft nog de nodige vragen in deze zaak.