Ophef over poster nieuwjaarsfeest De Eindtijd in Katwijk

Poster Festival De Eindtijd | Foto: SKA Katwijk

KATWIJK - Wie is de man op de poster voor het festival De Eindtijd van Stichting Katwijkse Activiteiten (SKA) Katwijk? Dat is de vraag die veel Kattukkers sinds maandag bezig houdt. Op de Facebook-groep 'Je bent Kattukker als...' vraagt namelijk één van de leden zich af waarom 'God in alles belachelijk wordt gemaakt?' Wat blijkt, de ophef berust op een groot misverstand.

Voorzitter Roy van Schie van SKA Katwijk wordt zich pas bewust van de ophef als Omroep West hem wijst op de honderden reacties op Facebook. Hij schrikt van de reacties, want hij is zelf gelovig en de poster is helemaal niet bedoelt om te provoceren en te kwetsen.



De man op de poster is geen afbeelding van God of Jezus, zo laat Van Schie weten, maar een afbeelding van een van de vrijwilligers die al jarenlang betrokken is bij de Katwijkse organisatie. Met zijn afbeelding is hij tot mascotte gemaakt voor De Eindtijd. Om wie het hier gaat wil hij overigens niet zeggen: 'Het is iemand die zelf heel bescheiden is en waarschijnlijk niet zit te wachten op deze aandacht.'



Gay Bar



Ook achter de naam van het feest moet niets worden gezocht. Van Schie: 'De Eindtijd staat gewoon voor het einde van 2017 en de viering van het nieuwe jaar. Daar hoeven mensen verder helemaal niets achter zoeken.'



Tijdens het festival zijn verschillende podia. Naast de Main Stage (het hoofdpodium), zijn dat de Apres Ski Hut, Scum Rave Cave en een Gay Bar. In het christelijke Katwijk zorgt dat toch voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen. Maar ook hier begrijpt Van Schie de opheft niet: 'Het is niet extreem bedoeld. Anno 2017 moet het mogelijk zijn om daar een open gesprek over te houden.'