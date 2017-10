Oude dorpskerk Nootdorp in de steigers voor renovatie

De dorpskerk in Nootdorp in de steigers (Foto: Omroep West)

NOOTDORP - Het is het oudste gebouw van Nootdorp: de dorpskerk. Gebouwd rond 1530 en voor het laatst in de jaren 70 gerenoveerd. Nu is de toren van de kerk aan een opknapbeurt toe.

De dorpskerk staat al drie weken in de steigers. 'De torenspits is er al afgehaald. Daar heeft eerst een haan gestaan, die staat er nu niet meer op', zegt Gert van Herk, de voorganger van de Dorpskerk. 'Van boven tot beneden wordt er gewerkt aan voegen tussen de stenen.'



Het uiterlijk van de toren blijft precies hetzelfde. Het gebouw wordt alleen een stuk veiliger, want voorbij is het gevaar dat stenen naar beneden kunnen vallen. Een groot karwei en ook best prijzig: zo'n 140.000 euro.



Inzameling



De gereformeerde kerk is al twee jaar bezig om geld in te zamelen voor deze renovatie. Er is een bazaar gehouden en fondsen geworven, maar er ontbreekt nog 35.000 euro. Elke euro telt en iedereen die bij wil dragen aan een mooi dorpsgezicht is welkom', zegt Van Herk, die hoopvol is dat het geld nog komt. Anders betalen wij het met het spaargeld van de kerk, maar de aannemer krijgt sowieso zijn geld.'



Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot eind november duren.