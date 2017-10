#MeToo: Shakespeare voorlopig geschrapt na vertrek Jappe Claes

Jappe Claes (midden) in 'Het verzamelde werk van Willam Shakespeare'. Foto Robin de Puy

DEN HAAG - De voorstelling 'Het verzameld werk van William Shakespeare, (ingekort)', is tijdelijk geannuleerd. Vrijdag werd bekend dat hoofdrolspeler Jappe Claes per direct vertrok bij Het Nationale Theater in Den Haag. De naam van de Vlaamse acteur dook eerder op in de zogenoemde #MeToo discussie. Claes vertrok na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de tijd dat hij als docent was verbonden aan de Amsterdamse Theaterschool.





De voorstelling is op dit moment op tournee door het land. Dinsdagavond zou het stuk in Den Bosch te zien zijn. Theater De Parade neemt



#MeToo



De #MeToo discussie is een wereldwijde actie, waarbij mensen hun ervaringen met seksueel misbruik of intimidatie naar buiten brengen. De naam van Claes werd genoemd door oud-studenten van de Amsterdamse Theaterschool.



Volgens Nationale Theater trad Claes vervolgens af vanwege het "persoonlijke karakter van de beschuldigingen"en daarnaast vanuit de wens om het blazoen van Het Nationale Theater niet te beschadigen.



